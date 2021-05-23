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Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19

23 мая 2021 13:11
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Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19

Как сообщает оперштаб, на 23 мая в регионе подтверждено 107 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 63 в г. Самара
- 23 в г. Тольятти
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Волжском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Сызрань
98 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64143 случая коронавируса.

Скончались 1827 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 71, 72, 80, 87, 90 лет, женщины 66, 71, 96 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 64, 73, 76, 78 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 64 лет, страдавшая заболеванием почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 57,22, по стране - 81,15.
Коэффициент летальности в области - 2,84, в стране - 2,37.

Теги: В центре внимания заболеваемость коронавирус смертность

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