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Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

6 июля 2021 13:55
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Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 6 июля в регионе подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 72 в г. Самара
- 53 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 13 в Ставропольском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Выличились 180 человек за сутки.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 758 случаев коронавируса.

Скончались 2 349 человек (нарастающим итогом), в том числе за истекшие сутки 13 человек:
мужчины 63, 65, 69, 71, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания,
мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек
женщины 70, 78, 79, 83, 86 лет, а также 2 женщины 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,57, по стране - 95,42.
Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,46.

Теги: В центре внимания заболеваемость коронавирус смертность

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