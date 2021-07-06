Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 6 июля в регионе подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 72 в г. Самара

- 53 в г. Тольятти

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 13 в Ставропольском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе



184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Выличились 180 человек за сутки.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 758 случаев коронавируса.



Скончались 2 349 человек (нарастающим итогом), в том числе за истекшие сутки 13 человек:

мужчины 63, 65, 69, 71, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания,

мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек

женщины 70, 78, 79, 83, 86 лет, а также 2 женщины 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,57, по стране - 95,42.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,46.