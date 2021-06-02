Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 2 июня в регионе подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара

- 11 в г. Тольятти

- 7 в Волжском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

65 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64922 случая коронавируса.



Скончались 1975 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 65 лет;

женщины 63, 67, 72, 72, 76, 81, 83 лет, мужчины 61, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 69, 80 лет, мужчины 63, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 53 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 61,85, по стране - 83,74.

Коэффициент летальности в области - 3,04, в стране - 2,4.