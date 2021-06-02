Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 2 июня в регионе подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции:
- 17 в г. Самара
- 11 в г. Тольятти
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
65 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64922 случая коронавируса.
Скончались 1975 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 65 лет;
женщины 63, 67, 72, 72, 76, 81, 83 лет, мужчины 61, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 69, 80 лет, мужчины 63, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 53 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 61,85, по стране - 83,74.
Коэффициент летальности в области - 3,04, в стране - 2,4.