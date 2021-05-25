Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 25 мая в регионе подтверждено 78 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 30 в г. Самара

- 13 в г. Тольятти

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Жигулевск

69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64302 случая коронавируса.



Скончались 1857 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 57, 59, 66, 76, 85 лет, мужчины 67, 70, 70, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 51 года, женщины 81, 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 58,16, по стране - 81,64.

Коэффициент летальности в области - 2,89, в стране - 2,38.