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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

25 мая 2021 14:01
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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 25 мая в регионе подтверждено 78 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 30 в г. Самара
- 13 в г. Тольятти
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64302 случая коронавируса.

Скончались 1857 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 57, 59, 66, 76, 85 лет, мужчины 67, 70, 70, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 51 года, женщины 81, 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 58,16, по стране - 81,64.
Коэффициент летальности в области - 2,89, в стране - 2,38.

Теги: В центре внимания заболеваемость коронавирус смертность

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