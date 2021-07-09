Медикам, выдавшим сертификат без вакцинации может грозить уголовное преследование

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В настоящее время в сети Интернет стала публиковаться информация, что можно приобрести настоящий сертификат о вакцинации без прививки за определенные суммы денег. Эти сертификаты другого уровня — их готовят сами медики и заносят информацию о якобы сделанной прививке в специальный государственный регистр.

Полицейскими организованы рейдовые профилактические мероприятия и оперативно-разыскная деятельность по выявлению и пресечению совершения подобных фактов.

Медицинским работникам, выдавшим подобный сертификат без вакцинации может грозить уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

За создание поддельного сертификата и владение им существует ответственность, предусмотренная ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». За данное преступление предусмотрено наказание - штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека – до пяти лет лишения свободы.

Информацию о нарушении закона вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.