Что грозит продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов о вакцинации?

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«Среди покупателей фиктивных COVID-сертификатов и справок бытует ошибочное мнение, что в отличие от продавцов, уголовная ответственность за использование поддельного сертификата им не грозит. Это миф. В реальности - гражданин, воспользовавшись поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности", - подчеркивает заместитель начальника ведомственного контроля и координации деятельности подразделения дознания Управления организации дознания ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Моршанский.

По словам Дмитрия Вячеславовича, тот факт, что вакцина не сделана, уже свидетельствует о фиктивности сертификата, поскольку он отражает в себе недостоверную информацию. «Уголовная ответственность в отношении изготовителя фальшивого сертификата или справки может наступить по ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях). А за приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, то есть предъявление лицом сертификата либо справки на работе, на учебе влечёт уголовную ответственность, предусмотренную ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). За подделку изготовителю фальшивого сертификата грозит до двух лет лишения свободы, а покупателю - до года», - уточняет Дмитрий Моршанский.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты».