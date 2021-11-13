Самарчанка подозревается в получении взятки за внесение недостоверных данных о вакцинации

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Самара пресечена противоправная деятельность медицинского работника одного из лечебных учреждений г. Самары.

По версии полицейских, женщина 1980 года рождения получила незаконное денежное вознаграждение за внесение недостоверных сведений о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Стоимость нелегальной услуги составила 3 000 рублей.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рубле или в размере заработной платы, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.