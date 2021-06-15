130

Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация остается добровольной, передает ТАСС.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего", - констатировал представитель Кремля. "И президент [РФ Владимир Путин] постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры", - сказал пресс-секретарь.

"Это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас, просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой", - уверен представитель Кремля. "Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует", - сказал он.

Песков утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19.

"Регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - отметил представитель Кремля. По его словам, "руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые на земле считают необходимыми".

"Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации", - уверен пресс-секретарь президента.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС