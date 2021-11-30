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Каждый второй россиянин — за то, чтобы вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса решался на референдуме

30 ноября 2021 14:03
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Каждый второй россиянин — за то, чтобы вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса решался на референдуме

В Швейцарии вопрос введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 решался на референдуме и большинство граждан поддержало ввод подобного документа. Россияне тоже хотят референдум, но голосовать будут против.

Лишь 22% россиян хотят оставить вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса на усмотрение властей. 51% россиян считает, что подобное решение должно быть принято по итогам референдума. При этом против ввода QR-кодов будут голосовать в 2 раза чаще, чем за них (48 и 24% соответственно).

Чем старше респонденты, тем чаще они готовы полагаться на волю властей, и сторонников введения QR-кодов среди них чуть больше, впрочем, большинство все же против. Аналогичные тенденции наблюдаются и с увеличением уровня дохода опрошенных.

Антипрививочники чаще выступали за референдум, где в большинстве своем планируют голосовать против ввода QR-кодов. Среди привитых от COVID-19 сторонников референдума больше, чем тех, кто готов полагаться на волю властей, а вот за и против введения QR-кодов голоса распределились примерно поровну (33 и 36% соответственно).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 352
  • Время проведения: 29—30 ноября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Коронавирус Опрос

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