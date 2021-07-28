Как распознать поддельный сертификат о вакцинации?

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Проще всего выявить подделку через портал госуслуг: QR-код, изображенный на таком сертификате, можно сканировать с помощью приложения "Госуслуги СТОП коронавирус".

Приложение показывает только первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые и последние цифры номера паспорта. Персональные данные при этом не разглашаются. Но достаточно сверить эту информацию с паспортом и понять, действительно человек вакцинировался или заплатил мошеннику за юридически недействительный лист бумаги.

Правоохранители призывают граждан сообщать о фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части регионального ГУ МВД: 8 (846) 278 22 22 или 112, а также по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов которых можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты".