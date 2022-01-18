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Голикова: длительность карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней

18 января 2022 16:49
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До этого на изоляции необходимо было находиться в течение двух недель.

Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

"Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

До этого на изоляции необходимо было находиться в течение двух недель.

Голикова добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется, скорректируют сроки.

Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

 

Фото:   pixabay

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Комментарии

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nbv
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