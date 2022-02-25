Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 25.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 411 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26341, нарастающим итогом 5855591.

Подтверждено за сутки 4218 случаев COVID-19:

- 1465 в г. Самара

- 1473 в г. Тольятти

- 163 в г. Сызрань

- 151 в г. Новокуйбышевск

- 141 в г. Чапаевск

- 82 в г. Похвистнево

- 64 в Кошкинском районе

- 61 в Нефтегорском районе

- 59 в Богатовском районе

- 57 в г. Отрадный

- 51 в Похвистневском районе

- 48 в Исаклинском районе

- 40 в Елховском районе

- 31 в Большеглушицком районе

- 31 в Волжском районе

- 27 в Большечерниговском районе

- 26 в Приволжском районе

- 25 в Хворостянском районе

- 24 в Красноярском районе

- 23 в Безенчукском районе

- 23 в г. Жигулевск

- 20 в Пестравском районе

- 19 в Красноармейском районе

- 19 в Шигонском районе

- 19 в г. Октябрьск

- 17 в Ставропольском районе

- 15 в Шенталинском районе

- 14 в Алексеевском районе

- 13 в Борском районе

- 9 в г. Кинель

- 6 в Сызранском районе

- 2 в Кинельском районе

3756 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 462 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 313470 случаев коронавируса.

Скончались 7054 человека (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Дополнительно на 23.02.2022:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 478 на 100 тысяч населения (ПФО – 413, РФ – 416); лидеры в ПФО – Кировская область – 593, Пермский край – 564, Ульяновская область – 512;

- при этом выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 104, РФ – 91); в начале списка в ПФО – Пермский край – 170, Кировская область – 140, Пензенская область – 132;

- выявлено за сутки пневмоний – 8 на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Ульяновская область и Республика Чувашия – 9;

- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область – 16, Республика Мордовия – 15, Саратовская область – 12.

Фото: pixabay