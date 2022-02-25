Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 25.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 411 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26341, нарастающим итогом 5855591.
Подтверждено за сутки 4218 случаев COVID-19:
- 1465 в г. Самара
- 1473 в г. Тольятти
- 163 в г. Сызрань
- 151 в г. Новокуйбышевск
- 141 в г. Чапаевск
- 82 в г. Похвистнево
- 64 в Кошкинском районе
- 61 в Нефтегорском районе
- 59 в Богатовском районе
- 57 в г. Отрадный
- 51 в Похвистневском районе
- 48 в Исаклинском районе
- 40 в Елховском районе
- 31 в Большеглушицком районе
- 31 в Волжском районе
- 27 в Большечерниговском районе
- 26 в Приволжском районе
- 25 в Хворостянском районе
- 24 в Красноярском районе
- 23 в Безенчукском районе
- 23 в г. Жигулевск
- 20 в Пестравском районе
- 19 в Красноармейском районе
- 19 в Шигонском районе
- 19 в г. Октябрьск
- 17 в Ставропольском районе
- 15 в Шенталинском районе
- 14 в Алексеевском районе
- 13 в Борском районе
- 9 в г. Кинель
- 6 в Сызранском районе
- 2 в Кинельском районе
3756 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 462 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 313470 случаев коронавируса.
Скончались 7054 человека (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.
Дополнительно на 23.02.2022:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 478 на 100 тысяч населения (ПФО – 413, РФ – 416); лидеры в ПФО – Кировская область – 593, Пермский край – 564, Ульяновская область – 512;
- при этом выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 104, РФ – 91); в начале списка в ПФО – Пермский край – 170, Кировская область – 140, Пензенская область – 132;
- выявлено за сутки пневмоний – 8 на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Ульяновская область и Республика Чувашия – 9;
- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область – 16, Республика Мордовия – 15, Саратовская область – 12.
Фото: pixabay