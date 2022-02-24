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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

24 февраля 2022 16:11
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В Самаре за сутки заболели 1525 человек.

На 24.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 198 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10363, нарастающим итогом 5829250.
Подтверждено за сутки 4160 случаев COVID-19:

- 1626 в г. Самара
- 711 в г. Тольятти
- 286 в г. Кинель
- 183 в г. Сызрань
- 155 в Камышлинском районе
- 142 в Сергиевском районе
- 142 в Волжском районе
- 140 в г. Жигулевск
- 111 в г. Новокуйбышевск
- 92 в г. Отрадный
- 85 в Нефтегорском районе
- 65 в г. Чапаевск
- 64 в Похвистневском районе
- 54 в г. Похвистнево
- 36 в Приволжском районе
- 36 в Клявлинском районе
- 33 в Красноярском районе
- 31 в Красноармейском районе
- 28 в Пестравском районе
- 25 в Богатовском районе
- 23 в Исаклинском районе
- 23 в Шигонском районе
- 22 в Кошкинском районе
- 12 в Челно-Вершинском районе
- 12 в Сызранском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Елховском районе
- 2 в Кинельском районе
3777 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 383 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 309252 случая коронавируса.
Скончались 7036 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 22.02.2022: 

- Самарская область занимает 9 место по охвату тестированием – 342 на 100 тысяч населения (ПФО – 323, РФ – 338); лидеры в ПФО – Ульяновская область – 408, Пензенская область – 386, Кировская область – 372;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 5 место в ПФО (ПФО – 109, РФ – 94); в начале списка в ПФО – Пермский край – 174, Кировская область – 142, Пензенская область – 135;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 3 место в округе – 19,1% (ПФО – -0,4%, РФ – -14,6%); в начале списка в округе – Саратовская область – 26,9, Республика Башкортостан – 25,6%;
- выявлено за сутки пневмоний – 3 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Пензенская область и Республика Мордовия – 13, Ульяновская область – 11;
- госпитализировано за сутки 14 человек на 100 тысяч населения – 2 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 14). В начале списка – Республика Мордовия – 19, Нижегородская область, Пензенская область и Пермский край – 13.

Теги: Коронавирус

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