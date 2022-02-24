Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 24.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 198 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10363, нарастающим итогом 5829250.

Подтверждено за сутки 4160 случаев COVID-19:

- 1626 в г. Самара

- 711 в г. Тольятти

- 286 в г. Кинель

- 183 в г. Сызрань

- 155 в Камышлинском районе

- 142 в Сергиевском районе

- 142 в Волжском районе

- 140 в г. Жигулевск

- 111 в г. Новокуйбышевск

- 92 в г. Отрадный

- 85 в Нефтегорском районе

- 65 в г. Чапаевск

- 64 в Похвистневском районе

- 54 в г. Похвистнево

- 36 в Приволжском районе

- 36 в Клявлинском районе

- 33 в Красноярском районе

- 31 в Красноармейском районе

- 28 в Пестравском районе

- 25 в Богатовском районе

- 23 в Исаклинском районе

- 23 в Шигонском районе

- 22 в Кошкинском районе

- 12 в Челно-Вершинском районе

- 12 в Сызранском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Елховском районе

- 2 в Кинельском районе

3777 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 383 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 309252 случая коронавируса.

Скончались 7036 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 22.02.2022:

- Самарская область занимает 9 место по охвату тестированием – 342 на 100 тысяч населения (ПФО – 323, РФ – 338); лидеры в ПФО – Ульяновская область – 408, Пензенская область – 386, Кировская область – 372;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 5 место в ПФО (ПФО – 109, РФ – 94); в начале списка в ПФО – Пермский край – 174, Кировская область – 142, Пензенская область – 135;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 3 место в округе – 19,1% (ПФО – -0,4%, РФ – -14,6%); в начале списка в округе – Саратовская область – 26,9, Республика Башкортостан – 25,6%;

- выявлено за сутки пневмоний – 3 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Пензенская область и Республика Мордовия – 13, Ульяновская область – 11;

- госпитализировано за сутки 14 человек на 100 тысяч населения – 2 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 14). В начале списка – Республика Мордовия – 19, Нижегородская область, Пензенская область и Пермский край – 13.