Где в регионе подтверждены 443 новых случая коронавирусной инфекции

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28 декабря в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:

- 181 в г. Самара

- 113 в г. Тольятти

- 41 в г. Сызрань

- 15 в Сергиевском районе

- 13 в Волжском районе

- 12 в г. Жигулевск

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Похвистневском районе

- 6 в Шигонском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Борском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Октябрьск

417 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 198832 случая коронавируса.



Скончались 6217 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 60, 66, 70, 71, 77, 80 лет;

мужчины 67, 70, 81, 83, 84, 86 лет;

мужчина 66 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 56 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 194,71, по стране - 209,65.

​​Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,93.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10180, нарастающим итогом 4906612.

Фото: pixabay