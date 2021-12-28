Где в регионе подтверждены 443 новых случая коронавирусной инфекции

28 декабря в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:
- 181 в г. Самара
- 113 в г. Тольятти
- 41 в г. Сызрань
- 15 в Сергиевском районе
- 13 в Волжском районе
- 12 в г. Жигулевск
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Похвистневском районе
- 6 в Шигонском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Борском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Октябрьск
417 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 198832 случая коронавируса.
Скончались 6217 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 60, 66, 70, 71, 77, 80 лет;
мужчины 67, 70, 81, 83, 84, 86 лет;
мужчина 66 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 56 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 194,71, по стране - 209,65.
Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,93.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10180, нарастающим итогом 4906612.
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