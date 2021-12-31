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Где в регионе подтверждены 364 новых случая коронавирусной инфекции

31 декабря 2021 14:55
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В Самаре за сутки заболели 148 человек.

31 декабря в регионе подтверждено 364 случая новой коронавирусной инфекции:

- 148 в г. Самара
- 111 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Похвистнево
- 9 в г. Кинель
- 7 в Волжском районе
- 7 в Кинельском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
323 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200012 случаев коронавируса.

Скончались 6272 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 63, 80 лет, мужчины 56, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 61, 63, 65, 70, 71, 73 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 74, 84 лет;
женщины 71, 75, 76, 81 года;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 196,43, по стране - 211,55.
​​Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,94.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19355, нарастающим итогом 4946760.

 

Фото:   pixabay

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