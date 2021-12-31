Где в регионе подтверждены 364 новых случая коронавирусной инфекции

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31 декабря в регионе подтверждено 364 случая новой коронавирусной инфекции:



- 148 в г. Самара

- 111 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Похвистнево

- 9 в г. Кинель

- 7 в Волжском районе

- 7 в Кинельском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

323 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200012 случаев коронавируса.



Скончались 6272 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 63, 80 лет, мужчины 56, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 61, 63, 65, 70, 71, 73 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 74, 84 лет;

женщины 71, 75, 76, 81 года;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 196,43, по стране - 211,55.

​​Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,94.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19355, нарастающим итогом 4946760.

Фото: pixabay