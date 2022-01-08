Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 января в регионе подтверждено 195 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 66 в г. Самара

- 39 в г. Тольятти

- 18 в Ставропольском районе

- 17 в г. Сызрань

- 15 в г. Кинель

- 6 в Волжском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Борском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Хворостянском районе

149 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201879 случаев коронавируса.



Скончались 6411 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 77 лет;

женщины 66, 73 лет, мужчины 58, 66, 73, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 72, 73, 84 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 48, 67, 68 лет;

женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,78, по стране - 216,03.

​​Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10373, нарастающим итогом 5027278.

Фото: pixabay