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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 января 2022 17:29
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В Самаре за сутки заболели 66 человек.

8 января в регионе подтверждено 195 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 66 в г. Самара
- 39 в г. Тольятти
- 18 в Ставропольском районе
- 17 в г. Сызрань
- 15 в г. Кинель
- 6 в Волжском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Борском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Хворостянском районе
149 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201879 случаев коронавируса.

Скончались 6411 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 77 лет;
женщины 66, 73 лет, мужчины 58, 66, 73, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 72, 73, 84 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 48, 67, 68 лет;
женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,78, по стране - 216,03.
​​Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10373, нарастающим итогом 5027278.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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