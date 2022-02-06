Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 6 февраля в регионе за сутки госпитализировано 337 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 29249, нарастающим итогом 5480989.

Подтверждено за сутки 3954 случая COVID-19:

- 1836 в г. Самарa

- 411 в г. Тольятти

- 304 в г. Сызрань

- 192 в г. Новокуйбышевск

- 158 в Кинельском районе

- 122 в г. Кинель

- 85 в Красноярском районе

- 70 в г. Чапаевск

- 70 в Похвистневском районе

- 62 в г. Похвистнево

- 62 в Пестравском районе

- 59 в Богатовском районе

- 56 в Большечерниговском районе

- 52 в Исаклинском районе

- 51 в Волжском районе

- 49 в Красноармейском районе

- 42 в г. Октябрьск

- 41 в Кошкинском районе

- 37 в г. Отрадный

- 34 в Безенчукском районе

- 32 в Приволжском районе

- 26 в Хворостянском районе

- 26 в Челно-Вершинском районе

- 24 в Сызранском районе

- 18 в Шигонском районе

- 17 в Борском районе

- 16 в Елховском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

3530 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 424 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 242782 случая коронавируса.

Скончались 6774 человека (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.



Дополнительно на 04.02.2022:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 1046 на 100 тысяч населения (ПФО – 847, РФ – 842); лидеры в ПФО – Кировская область – 1174, Пермский край – 1168, Республика Башкортостан – 1070;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 125 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 88, РФ – 121); в начале списка в ПФО – Пермский край – 168, Нижегородская область – 116;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 120% (ПФО – 117,7, РФ – 77,7 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 212,6%, Республика Башкортостан – 174,2 %, Республика Чувашия – 156,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 2 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 22, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 10;

- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия и Нижегородская область – 19, Пермский край – 17.