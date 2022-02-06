Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 6 февраля в регионе за сутки госпитализировано 337 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 29249, нарастающим итогом 5480989.
Подтверждено за сутки 3954 случая COVID-19:
- 1836 в г. Самарa
- 411 в г. Тольятти
- 304 в г. Сызрань
- 192 в г. Новокуйбышевск
- 158 в Кинельском районе
- 122 в г. Кинель
- 85 в Красноярском районе
- 70 в г. Чапаевск
- 70 в Похвистневском районе
- 62 в г. Похвистнево
- 62 в Пестравском районе
- 59 в Богатовском районе
- 56 в Большечерниговском районе
- 52 в Исаклинском районе
- 51 в Волжском районе
- 49 в Красноармейском районе
- 42 в г. Октябрьск
- 41 в Кошкинском районе
- 37 в г. Отрадный
- 34 в Безенчукском районе
- 32 в Приволжском районе
- 26 в Хворостянском районе
- 26 в Челно-Вершинском районе
- 24 в Сызранском районе
- 18 в Шигонском районе
- 17 в Борском районе
- 16 в Елховском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
3530 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 424 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 242782 случая коронавируса.
Скончались 6774 человека (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.
Дополнительно на 04.02.2022:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 1046 на 100 тысяч населения (ПФО – 847, РФ – 842); лидеры в ПФО – Кировская область – 1174, Пермский край – 1168, Республика Башкортостан – 1070;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 125 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 88, РФ – 121); в начале списка в ПФО – Пермский край – 168, Нижегородская область – 116;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 120% (ПФО – 117,7, РФ – 77,7 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 212,6%, Республика Башкортостан – 174,2 %, Республика Чувашия – 156,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 2 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 22, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 10;
- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия и Нижегородская область – 19, Пермский край – 17.