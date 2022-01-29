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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

29 января 2022 15:39
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В Самаре за сутки заболел 781 человек.

На 29.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 258 пациентов.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20157, нарастающим итогом 5290420.
 Подтверждено за сутки 1993 случая COVID-19:

- 781 в г. Самара
- 141 в г. Тольятти
- 261 в Волжском районе
- 135 в г. Новокуйбышевск
- 98 в г. Сызрань
- 73 в Сергиевском районе
- 67 в Ставропольском районе
- 63 в г. Жигулевск
- 38 в г. Чапаевск
- 35 в Борском районе
- 30 в Большеглушицком районе
- 29 в г. Похвистнево
- 24 в Хворостянском районе
- 23 в Приволжском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в Елховском районе
- 17 в Кошкинском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 15 в Красноармейском районе
- 14 в Пестравском районе
- 13 в Нефтегорском районе
- 13 в Безенчукском районе
- 13 в Алексеевском районе
- 11 в Камышлинском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 7 в Шигонском районе
- 6 в Шенталинском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Сызранском районе
- 1 в Красноярском районе
1954 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 217117 случаев коронавируса.
Скончались 6675 человек (нарастающим итогом), в том числе 10 за сутки.

Дополнительно На 27.01.2022:
- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 760 на 100 тысяч населения (ПФО – 609, РФ – 656); лидеры в ПФО Чувашия – 1085, Кировская область – 781;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 57 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 39, РФ – 67); в начале списка в ПФО – Пермский край – 81, Ульяновская область – 64;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 174,2 % (ПФО – 135,7, РФ – 114%); в начале списка в округе – Оренбургская область – 245,4%, Республика Чувашия – 219,9%, Ульяновская область – 212,5%;
- выявлено за сутки пневмоний – 3 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Чувашия – 16, Пензенская область – 8, Марий Эл и Нижегородская область – 6;
- госпитализировано за сутки 10 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 10). В начале списка – Кировская область – 19, Республика Чувашия – 16, Нижегородская область – 15.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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