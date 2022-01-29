Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 29.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 258 пациентов.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20157, нарастающим итогом 5290420.

Подтверждено за сутки 1993 случая COVID-19:

- 781 в г. Самара

- 141 в г. Тольятти

- 261 в Волжском районе

- 135 в г. Новокуйбышевск

- 98 в г. Сызрань

- 73 в Сергиевском районе

- 67 в Ставропольском районе

- 63 в г. Жигулевск

- 38 в г. Чапаевск

- 35 в Борском районе

- 30 в Большеглушицком районе

- 29 в г. Похвистнево

- 24 в Хворостянском районе

- 23 в Приволжском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 19 в Елховском районе

- 17 в Кошкинском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 15 в Красноармейском районе

- 14 в Пестравском районе

- 13 в Нефтегорском районе

- 13 в Безенчукском районе

- 13 в Алексеевском районе

- 11 в Камышлинском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 10 в Похвистневском районе

- 7 в Шигонском районе

- 6 в Шенталинском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Сызранском районе

- 1 в Красноярском районе

1954 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 217117 случаев коронавируса.

Скончались 6675 человек (нарастающим итогом), в том числе 10 за сутки.



Дополнительно На 27.01.2022:

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 760 на 100 тысяч населения (ПФО – 609, РФ – 656); лидеры в ПФО Чувашия – 1085, Кировская область – 781;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 57 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 39, РФ – 67); в начале списка в ПФО – Пермский край – 81, Ульяновская область – 64;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 174,2 % (ПФО – 135,7, РФ – 114%); в начале списка в округе – Оренбургская область – 245,4%, Республика Чувашия – 219,9%, Ульяновская область – 212,5%;

- выявлено за сутки пневмоний – 3 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Чувашия – 16, Пензенская область – 8, Марий Эл и Нижегородская область – 6;

- госпитализировано за сутки 10 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 10). В начале списка – Кировская область – 19, Республика Чувашия – 16, Нижегородская область – 15.

Фото: pixabay