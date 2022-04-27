Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 апреля в Самарской области выявлено 140 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 50 в г. Самара
- 9 в г. Тольятти
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Волжском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 10 в г. Сызрань
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
Фото: pixabay