Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 апреля в Самарской области выявлено 140 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 50 в г. Самара

- 9 в г. Тольятти

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Волжском районе

- 10 в г. Чапаевск

- 10 в г. Сызрань

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

Фото: pixabay