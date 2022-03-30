Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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На 30.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 169 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6490, нарастающим итогом 6138907.

Подтвержден за сутки 341 случай COVID-19:

- 89 в г. Самара

- 66 в г. Тольятти

- 20 в г. Чапаевск

- 15 в Волжском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 11 в Безенчукском районе

- 11 в Клявлинском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Богатовском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Шенталинском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Борском районе

282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 374692 случая коронавируса.

Скончались 7568 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.