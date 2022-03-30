Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

На 30.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 169 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6490, нарастающим итогом 6138907.
Подтвержден за сутки 341 случай COVID-19:
- 89 в г. Самара
- 66 в г. Тольятти
- 20 в г. Чапаевск
- 15 в Волжском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 11 в Безенчукском районе
- 11 в Клявлинском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Богатовском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Шенталинском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Борском районе
282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 374692 случая коронавируса.
Скончались 7568 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.