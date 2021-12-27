Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 декабря в регионе подтверждено 478 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 219 в г. Самара

- 209 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Волжском районе

- 7 в Шигонском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Исаклинском районе

442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 198389 случаев коронавируса.



Скончались 6200 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 64, 77, 87 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 68, 71, 75, 83 лет;

мужчины 79, 86, 93 лет, женщины 60, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 194,17, по стране - 209,01.

​​Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,93.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 138931, нарастающим итогом 4896432.

Фото: pixabay