Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 декабря в регионе подтверждено 478 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 219 в г. Самара
- 209 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Волжском районе
- 7 в Шигонском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Исаклинском районе
442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 198389 случаев коронавируса.
Скончались 6200 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 64, 77, 87 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 68, 71, 75, 83 лет;
мужчины 79, 86, 93 лет, женщины 60, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 194,17, по стране - 209,01.
Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,93.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 138931, нарастающим итогом 4896432.
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