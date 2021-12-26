Где в регионе подтверждено 498 новых случаев коронавирусной инфекции

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26 декабря в регионе подтверждено 498 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 224 в г. Самара

- 212 в г. Тольятти

- 8 в г. Сызрань

- 8 в Кинельском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Шигонском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Пестравском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Волжском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

461 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 197911 случай коронавируса.

Скончались 6184 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 61, 65, 70, 70, 77, 78 лет;

мужчины 65, 66, 70, 81, 82, 86 лет;

мужчина 66 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 193,67, по стране - 208,37.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,93.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12930, нарастающим итогом 4882601.

Фото: оперштаб СО