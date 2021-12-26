Где в регионе подтверждено 498 новых случаев коронавирусной инфекции

26 декабря в регионе подтверждено 498 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 224 в г. Самара
- 212 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 8 в Кинельском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Шигонском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Пестравском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Волжском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
461 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 197911 случай коронавируса.
Скончались 6184 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 61, 65, 70, 70, 77, 78 лет;
мужчины 65, 66, 70, 81, 82, 86 лет;
мужчина 66 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 193,67, по стране - 208,37.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,93.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12930, нарастающим итогом 4882601.
Фото: оперштаб СО