Где в регионе подтвержден 1781 случай новой коронавирусной инфекции

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18 ноября в регионе подтвержден 1781 случай новой коронавирусной инфекции:

- 635 в г. Самара

- 414 в г. Тольятти

- 86 в г. Новокуйбышевск

- 73 в г. Отрадный

- 68 в г. Сызрань

- 52 в г. Кинель

- 31 в г. Чапаевск

- 35 в Сергиевском районе

- 34 в Нефтегорском районе

- 30 в Волжском районе

- 25 в Ставропольском районе

- 25 в Кинель-Черкасском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 23 в Кинельском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 16 в Богатовском районе

- 16 в Приволжском районе

- 15 в Похвистневском районе

- 15 в Красноярском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 13 в Большеглушицком районе

- 12 в Кошкинском районе

- 11 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Шигонском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 5 в Борском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1636 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 145 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5116 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 66, 79 лет;

женщины 68, 68, 75, 81 года, мужчины 69, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 64, 70, 71, 71, 73, 78, 86, 88 лет, женщины 65, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 62, 62 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 31 года, мужчина 38 лет, страдавшие заболеванием органов дыхания;

мужчина 64 лет, страдавший заболеванием почек;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 160,23, по стране - 178,31.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,82.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14518, нарастающим итогом 4333106.

Фото: оперштаб СО