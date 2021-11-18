Где в регионе подтвержден 1781 случай новой коронавирусной инфекции

18 ноября в регионе подтвержден 1781 случай новой коронавирусной инфекции:
- 635 в г. Самара
- 414 в г. Тольятти
- 86 в г. Новокуйбышевск
- 73 в г. Отрадный
- 68 в г. Сызрань
- 52 в г. Кинель
- 31 в г. Чапаевск
- 35 в Сергиевском районе
- 34 в Нефтегорском районе
- 30 в Волжском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 25 в Кинель-Черкасском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 23 в Кинельском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 16 в Богатовском районе
- 16 в Приволжском районе
- 15 в Похвистневском районе
- 15 в Красноярском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 13 в Большеглушицком районе
- 12 в Кошкинском районе
- 11 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Шигонском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1636 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 145 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5116 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 66, 79 лет;
женщины 68, 68, 75, 81 года, мужчины 69, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 64, 70, 71, 71, 73, 78, 86, 88 лет, женщины 65, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 62, 62 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 31 года, мужчина 38 лет, страдавшие заболеванием органов дыхания;
мужчина 64 лет, страдавший заболеванием почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 160,23, по стране - 178,31.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14518, нарастающим итогом 4333106.
Фото: оперштаб СО