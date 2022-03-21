Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре медицинскую реабилитацию проходят юные пациенты с неврологической, сурдологической патологией, патологией опорно-двигательного аппарата.
Армен Бенян посетил  Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»
В рамках капитального ремонта в фельдшерско-акушерском пункте выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы отопления и водоснабжения, обновлён фасад.
Жители села Чекалино Сергиевского района получают медпомощь в обновленном ФАПе
Для наращивания охвата вакцинацией разворачивают стационарные пункты в общественных местах.
Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО
Ситуация стабильная – промышленность региона готова к жизни в новых экономических условиях. 
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области
Ведомство также планирует вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.
Минцифры: подготовлен порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии
Стали известны основные макроэкономические показатели Самарской области.
Виктор Кудряшов: у экономики Самарской области есть запас прочности для дальнейшего развития
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики.
«Время того требует»: Дмитрий Азаров поручил кабмину детально разбираться в причинах роста цен на товары
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
-0.85
EUR 114.4
-1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО

21 марта 2022 21:06
155
Для наращивания охвата вакцинацией разворачивают стационарные пункты в общественных местах.

В понедельник, 21 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Дмитрий Азаров.

За минувшие сутки подтверждено 802 случая коронавируса – это наименьший показатель за несколько месяцев, как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. За 11-ю неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение зафиксировано во всех возрастных группах, в процентном соотношении наибольшее – среди 50-64 года (- 48,9%), 18-29 лет (- 46,6%), наименьшее – среди детей до года (-23%).

Если рассматривать показатель на 100 тысяч населения по возрастам, то остается высокой заболеваемость среди детей до года (396 на 100 тысяч населения), граждан 65+ (317 на 100 тысяч населения), 50-64 года (220 на 100 тысяч населения).

В разрезе профессиональных групп выше остальных показатели заболеваемости на 100 тысяч населения среди работников сферы услуг, образования, здравоохранения.

Мониторинг циркуляции вирусов показывает, что на протяжении последних месяцев в регионе распространены грипп, парагрипп и аденовирусная инфекция. Снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией. За 11-ю неделю показатели ниже, чем на прошлой неделе и чем за аналогичный период прошлого года. Это, по словам Светланы Архиповой, позволяет делать оптимистичные прогнозы.

Система здравоохранения также отмечает улучшение обстановки. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, 6502 пациента с COVID-19 продолжают лечение на амбулаторном этапе, в стационарах находятся 1984 человека с COVID-19 и подозрением на него (это на 25% меньше, чем на предыдущей неделе), значительно снизился и расход кислорода.

Обеспечен запас лекарств – их при текущем уровне заболеваемости в области хватит более чем на полгода. Возвращается в обычный режим работа скорой помощи и поликлиник, снижается число обращений и вызовов – как инфекционных, так и общих. Идет планомерное уменьшение коечного фонда – места постепенно переводят в штатный режим.

Министр особо подчеркнул необходимость наращивать охват вакцинацией именно в данный период, чтобы в преддверии майских праздников обеспечить коллективный иммунитет. Сейчас привито 1703289 жителей (это 83,8% от плана), повторную вакцинацию прошли 378582 человека (это 41% от плана). Для того, чтобы обеспечить доступность и удобство процесса вакцинации для жителей региона, будут организовываться единые дни вакцинации, в общественных местах будут разворачивать дополнительные стационарные прививочные пункты, а с потеплением – и мобильные пункты на базе мобильных ФАПов, как это было весной прошлого года.

Глава региона поручил сохранять охват тестирования на уровне выше норматива, который сейчас составляет 300 на 100 тысяч населения. Также на оперштабе отметили необходимость усилить на муниципальном уровне разъяснительную работу о важности повторной вакцинации, которая проводится спустя полгода после первичной. Именно так иммунитет может быть усилен, и человек будет защищен от тяжелого течения заболевания.

Кроме того, сохраняется обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, гигиены рук, режима дезинфекции, необходимость входной термометрии. Эти меры также работают на сокращение риска распространения COVID-19.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
21 марта 2022  18:49
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
231
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
21 марта 2022  12:38
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
341
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
21 марта 2022  12:27
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
277
Дмитрий Азаров: Баскетбольная Самара будет играть в Единой лиге ВТБ»
21 марта 2022  11:48
Дмитрий Азаров: «Баскетбольная «Самара» будет играть в Единой лиге ВТБ»
296
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
21 марта 2022  09:54
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
493
Весь список