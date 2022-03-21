Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО

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В понедельник, 21 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Дмитрий Азаров.

За минувшие сутки подтверждено 802 случая коронавируса – это наименьший показатель за несколько месяцев, как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. За 11-ю неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение зафиксировано во всех возрастных группах, в процентном соотношении наибольшее – среди 50-64 года (- 48,9%), 18-29 лет (- 46,6%), наименьшее – среди детей до года (-23%).

Если рассматривать показатель на 100 тысяч населения по возрастам, то остается высокой заболеваемость среди детей до года (396 на 100 тысяч населения), граждан 65+ (317 на 100 тысяч населения), 50-64 года (220 на 100 тысяч населения).

В разрезе профессиональных групп выше остальных показатели заболеваемости на 100 тысяч населения среди работников сферы услуг, образования, здравоохранения.

Мониторинг циркуляции вирусов показывает, что на протяжении последних месяцев в регионе распространены грипп, парагрипп и аденовирусная инфекция. Снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией. За 11-ю неделю показатели ниже, чем на прошлой неделе и чем за аналогичный период прошлого года. Это, по словам Светланы Архиповой, позволяет делать оптимистичные прогнозы.

Система здравоохранения также отмечает улучшение обстановки. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, 6502 пациента с COVID-19 продолжают лечение на амбулаторном этапе, в стационарах находятся 1984 человека с COVID-19 и подозрением на него (это на 25% меньше, чем на предыдущей неделе), значительно снизился и расход кислорода.

Обеспечен запас лекарств – их при текущем уровне заболеваемости в области хватит более чем на полгода. Возвращается в обычный режим работа скорой помощи и поликлиник, снижается число обращений и вызовов – как инфекционных, так и общих. Идет планомерное уменьшение коечного фонда – места постепенно переводят в штатный режим.

Министр особо подчеркнул необходимость наращивать охват вакцинацией именно в данный период, чтобы в преддверии майских праздников обеспечить коллективный иммунитет. Сейчас привито 1703289 жителей (это 83,8% от плана), повторную вакцинацию прошли 378582 человека (это 41% от плана). Для того, чтобы обеспечить доступность и удобство процесса вакцинации для жителей региона, будут организовываться единые дни вакцинации, в общественных местах будут разворачивать дополнительные стационарные прививочные пункты, а с потеплением – и мобильные пункты на базе мобильных ФАПов, как это было весной прошлого года.

Глава региона поручил сохранять охват тестирования на уровне выше норматива, который сейчас составляет 300 на 100 тысяч населения. Также на оперштабе отметили необходимость усилить на муниципальном уровне разъяснительную работу о важности повторной вакцинации, которая проводится спустя полгода после первичной. Именно так иммунитет может быть усилен, и человек будет защищен от тяжелого течения заболевания.

Кроме того, сохраняется обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, гигиены рук, режима дезинфекции, необходимость входной термометрии. Эти меры также работают на сокращение риска распространения COVID-19.