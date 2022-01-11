Детскую вакцину от COVID-19 привезут в Самарскую область в конце января

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В конце января 2022 года в Самарскую область поступит детская вакцина от коронавируса, такое заявление в ходе заседания оперативного штаба, состоявшегося в понедельник, сделал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

"Регион сделал соответствующую заявку на детскую вакцину", — отметил глава областного минздрава.

Детская вакцина — Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М») — предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что список противопоказаний идентичен тем вакцинам, которыми прививают взрослых: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкология. Тем временем, согласно заявлению Роспотребнадзора, COVID-19 получает всё большее распространение среди несовершеннолетних.

Также власти сообщили, сколько ещё человек планируют привить от коронавируса. В настоящий момент плановый показатель выполнен на 80% - привиты более 1 млн 641 тысячи жителей, сообщает ГТРК Самара.