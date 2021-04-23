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Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому

23 апреля 2021 12:36
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Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому

В Самарской области по поручению Главы региона Дмитрия Азарова для маломобильных граждан организована вакцинация от COVID-19 на дому. Иммунизация проводится силами мобильных медицинских бригад учреждений здравоохранения. 

Для проведения вакцинации маломобильным пациентам необходимо обратиться в свою поликлинику по телефону.

Самарская городская поликлиника №3 начала вакцинировать жителей города от новой коронавирусной инфекции с первых дней поступления вакцины. В настоящее время учреждение организовало 4 пункта вакцинации на территории Самарского и Ленинского районов города. Пациенты могут выбрать для вакцинации любое удобное время, вакцина есть в достаточном количестве, записаться по телефону или на портале Госуслуги, прийти в поликлинику, заполнить документы, пройти осмотр врача и сделать прививку. 

Организована работа и по проведению вакцинации на дому у пациентов. 

«Непосредственно в нашем клинико-диагностическом отделении поликлиники полностью привиты уже 2700 человек. Но среди наших пациентов есть группа маломобильных граждан. Это инвалиды, испытывающие трудности в передвижении, ветераны войны и приравненные к ним граждане, пожилые люди, которым тяжело ходить. В этом случае на дом к пациенту приходит лечащий врач, он осматривает пациента, если нет противопоказаний к прививке, то организует выезд мобильной бригады.  Пациенты или их родственники могут позвонить в поликлинику и пригласить бригаду для вакцинации к себе на дом», - пояснила заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического отделения Самарской городской поликлиники №3 Светлана Сельченкова. 

Члены мобильной бригады упаковывают вакцину, помещают в специальный контейнер хладоэлементы, чтобы она находилась при определенной температуре, и выезжают на дом по вызову. Врач осматривает пациента. Если его состояние позволяет, медсестра делает прививку. Затем медики наблюдают за пациентом в течение получаса и едут на следующий вызов. 

Теги: вакцинация коронавирус медицина

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