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Более 370 тысяч жителей Самарского региона прошли повторную вакцинацию от COVID-19

14 марта 2022 10:43
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Более 370 тысяч жителей Самарского региона прошли повторную вакцинацию от COVID-19

В Самарской области продолжают работу пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания. 

 Пройти вакцинацию можно в любом из 200 работающих в регионе прививочном пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Информацию о наличии вакцин в пунктах вакцинации можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации). 

Жители Чапаевска могут сделать прививку в одном из четырех пунктов вакцинации, развернутых на базе поликлинических отделений центральной городской больницы, а также в ТЦ.  

«Все желающие также могут пройти вакцинацию в ТЦ "Легенда" по адресу ул. Запорожская, 18А. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 16:00, — пояснил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — Таким образом мы стараемся максимально приблизить эту профилактическую процедуру для жителей. Здесь люди могут привиться, а также своевременно, не откладывая, пройти повторную вакцинацию. В наличии несколько видов вакцин. В городе также организована работа мобильного пункта вакцинации, график движения публикуется в СМИ и на страницах больницы в соцсетях». 

Жительница Чапаевска Галина Иванова прошла повторную вакцинацию. 

«Я вакцинировалась в сентябре прошлого года, когда гостила у дочери в Нижнем Новгороде, — рассказала Галина Анатольевна. — Теперь сделала повторную прививку. Я понимаю, что заболевание непростое, может вызывать неприятные осложнения.  Прививаться нужно обязательно. Очень хорошо, что есть такие пункты в ТЦ и можно пройти вакцинацию, не посещая больницу». 

В настоящее время повторную вакцинацию прошли более 370 тысяч жителей Самарской области.

 

Теги: Вакцинация Коронавирус

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