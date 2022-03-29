4 апреля в Самарской области пройдет единый день вакцинации

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В этот день с 9.00 до 20.00 прививочный пункт будет развернут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).



Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19, пройти повторную вакцинацию. Будут работать мобильные прививочные бригады. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач.



Также в этот день дополнительные пункты запланированы в других муниципалитетах, будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты социальной структуры и вакцинация граждан 60+ на дому. Напомним, для проведения вакцинации на дому жители старшего возраста или их родственники могут обратиться в поликлинику по телефону.

Подробная информация о работе 4 апреля пунктов вакцинации в общественных местах будет размещена на сайте министерства здравоохранения региона в ближайшее время.

Фото: оперштаб СО