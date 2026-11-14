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Диспансеризация и полис ОМС: как бесплатно проверить здоровье в Самарской области

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Диспансеризация и полис ОМС: как бесплатно проверить здоровье в Самарской области

Раз в год потратить пару часов на обследование — самый дешёвый способ застать болезнь до симптомов. Диспансеризация бесплатна по полису ОМС, а с 2026 года её программа даже расширилась. Разбираем, кому положено, что входит и как всё это устроено в Самарской области.

Кто и когда может пройти диспансеризацию

Периодичность зависит от возраста: с 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — ежегодно. В 2026 году право на диспансеризацию по возрасту имеют те, кто родился в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах, а все, кто родился в 1986 году и ранее, проходят её каждый год. 

Если ваш год рождения в список не попал — можно пройти ежегодный профилактический медосмотр: приём терапевта, флюорография, измерение давления, холестерин и глюкоза крови. Это «сокращённая версия» диспансеризации, тоже бесплатная. 

Ежегодно вне зависимости от возраста проходят инвалиды ВОВ и боевых действий, участники ВОВ, узники концлагерей, «блокадники» и ещё ряд льготных категорий. Внеочередной порядок действует и для ветеранов боевых действий и участников СВО. 

Что нового в 2026 году

  • Скрининг на гепатит С: анализ крови на антитела включён в обязательный объём для граждан с 25 лет, раз в десять лет. 
  • Тест на вирус папилломы человека для женщин — с 2026 года он добавлен в блок репродуктивной диспансеризации. 
  • Репродуктивный чек-ап — отдельный блок для мужчин и женщин 18–49 лет: оценка способности к зачатию, осмотры, мазки и анализы. Можно пройти отдельно или вместе с обычной диспансеризацией. 

Из чего состоит диспансеризация

Первый этап — скрининг. Анкетирование, измерение роста, веса и давления, кровь на глюкозу и холестерин, общий анализ мочи, ЭКГ (при первом визите, затем ежегодно с 35 лет), флюорография раз в два года. Дальше — по возрасту:

  • с 40 лет — анализ кала на скрытую кровь раз в два года;
  • в 45 лет — гастроскопия и первый анализ на ПСА у мужчин (затем в 50, 55, 60 и 64 года);
  • женщинам — осмотр гинеколога с цитологией раз в три года с 18 до 64 лет, маммография с 40 лет раз в два года. 

Второй этап — углублённое обследование. Его назначает терапевт только при выявлении отклонений: консультации узких специалистов, колоноскопия, КТ лёгких, УЗИ сосудов, спирометрия. Все исследования второго этапа тоже бесплатны по ОМС. 

Как пройти: пошаговый порядок

  1. Запишитесь. Через Госуслуги, по телефону 122 или в регистратуре поликлиники, к которой вы прикреплены. Прикрепляться обязательно по месту фактического проживания, а не регистрации — выбрать поликлинику можно на Госуслугах.
  2. Подготовьтесь. Возьмите паспорт и полис ОМС. Придите утром натощак — кровь на глюкозу сдают не ранее чем через 8 часов после еды. С 40 лет понадобится кал на скрытую кровь — уточните заранее, каким методом его сдают в вашей поликлинике.
  3. Пройдите обследования по маршрутному листу. Обычно первый визит занимает 1–3 часа.
  4. Завершите визитом к терапевту. Врач изучает результаты, определяет группу здоровья и выдаёт паспорт здоровья. При отклонениях — направление на второй этап.
  5. Второй визит — обычно через 1–6 дней, когда готовы анализы.

Поликлиники обязаны проводить диспансеризацию в вечерние часы и в субботу — если в вашей принимают только по будням до обеда, это нарушение. 

Диспансеризация и работа: оплачиваемые дни

По статье 185.1 Трудового кодекса работодатель обязан отпустить сотрудника с сохранением зарплаты:

  • с 18 до 40 лет — один день раз в три года;
  • с 40 лет — один день ежегодно;
  • предпенсионеры и работающие пенсионеры — два дня ежегодно.

Достаточно написать заявление и согласовать дату. Справку из поликлиники предоставляйте, только если это прямо прописано в локальных актах компании. 

Полис ОМС: что с ним в 2026 году

Главное, что нужно знать: старые бумажные и пластиковые полисы продолжают действовать — срочно менять их не нужно. С 1 декабря 2022 года новые полисы существуют только в электронном виде: сведения о застрахованном вносятся в единый регистр, а цифровой полис со штрихкодом появляется на Госуслугах в разделе «Документы». В регистратуре достаточно предъявить паспорт. 

Когда полис всё-таки нужен:

  • оформляете впервые (например, новорождённому ребёнку или после длительного перерыва в страховании);
  • изменились фамилия или другие данные — уведомить страховую нужно в течение месяца;
  • переехали в Самарскую область из другого региона — обычно сам полис менять не требуется, но может понадобиться выбрать страховую компанию, работающую в регионе;
  • хотите сменить страховую компанию — по желанию это можно делать не чаще одного раза в год, заявления принимаются до 1 ноября. 

Как оформить:

  1. Через Госуслуги (нужна подтверждённая учётная запись) — услуга «Управление полисом ОМС». Данные подтянутся автоматически, электронный полис появится в профиле в течение суток. Так можно оформить полис и ребёнку, если он добавлен в личный кабинет.
  2. В страховой медицинской организации — с паспортом и СНИЛС. В день обращения выдадут временное свидетельство, которое действует как полис до 30 рабочих дней, пока готовится постоянный.
  3. В МФЦ — заранее уточните по телефону, оказывает ли выбранное отделение такую услугу.

Услуга бесплатна: если при оформлении или «замене полиса» у вас просят деньги — это признак мошенничества, о нём стоит сообщить в фонд ОМС. 

Осторожно с «рассылками о замене полисов»: любые звонки и сообщения «ваш полис больше не действует, срочно замените» — классическая схема мошенников. Правило простое: старые полисы действуют бессрочно, а всё оформление делается только через Госуслуги, страховую или МФЦ.

Куда звонить в Самарской области

Вопрос Куда обращаться Телефон
Запись к врачу, диспансеризация Единый контакт-центр 122
Вопросы по ОМС, жалобы Единый контакт-центр ТФОМС Самарской области 8 (800) 200-26-60 (бесплатно, будни 9:00–18:00, в остальное время — автоответчик)
Вопросы по ОМС ТФОМС Самарской области (приёмная) 8 (846) 339-15-01
Защита прав застрахованных Отдел защиты прав ТФОМС 8 (846) 998-27-21
Качество медпомощи в областных учреждениях Горячая линия Минздрава Самарской области 8 (846) 307-77-99 (круглосуточно)
Соблюдение прав пациентов Росздравнадзор 8 (800) 550-99-03
Страховая «АСКОМЕД» Контакт-центр 8 (800) 302-83-51 (круглосуточно)
Страховая «МАКС-М» в Самаре Контакт-центр 8 (800) 555-44-03 (круглосуточно)
Страховая «АСТРАМЕД-МС» Самарский филиал 8 (846) 332-55-19

Единый контакт-центр ТФОМС принимает вопросы по записи к врачу, прикреплению к поликлинике и жалобам на медорганизации — обращения фиксируются и передаются в лечебные учреждения. Список всех страховых компаний, работающих в системе ОМС области, — на сайте фонда 

Алгоритм жалобы — как и в коммунальных карточках, по нарастающей: сначала письменное обращение к заведующему отделением или главврачу → страховая медицинская организация (она обязана защищать ваши права и может провести экспертизу) → ТФОМС → Росздравнадзор. Страховая — самый недооценённый инструмент: её специалисты вправе подключиться к спору с поликлиникой бесплатно.

Частые вопросы

«Обязательно ли проходить диспансеризацию?» Нет, это добровольно. Но работающий сотрудник вправе получить оплачиваемый день для обследования, а для людей старше 40 лет ежегодный чек-ап — самое простое вложение в здоровье.

«Можно ли пройти диспансеризацию не по месту прописки?» Да — в поликлинике по месту фактического проживания, к которой вы прикреплены. Если прикреплены в другом городе, сначала смените поликлинику через Госуслуги.

«Что делать, если поликлиника затягивает обследования?» Направление на второй этап — обязанность терапевта, а не «удачное стечение обстоятельств». Задержки — повод для обращения в страховую компанию или в контакт-центр ТФОМС.

«Полис на ребёнке старого образца — менять?» Нет, действует. Новый понадобится только при первичном оформлении или смене данных.

Полезные ссылки:

Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСамКалендарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам

 

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