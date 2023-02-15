Самарская команда впервые за 5 лет заняла призовое место на чемпионате ПФО по художественной гимнастике в Пензе 

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Самарская команда впервые за 5 лет заняла призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа (ПФО) по художественной гимнастике.

Соревнования проходили в Пензе. В них принимали участие 39 лучших команд из регионов ПФО. Всего было три номинации: многоборье, упражнение с обручами и упражнение с лентами. Гимнастки из второй сборной Самарской области (г. Самара) Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина заняли третье место в программе мастеров спорта в упражнении с пятью обручами. Всего одного шага им не хватило и до призового места в упражнении с лентами. Также гимнастки показали хорошие результаты в многоборье – 5 место. По итогам чемпионата команда получила право принять участие в чемпионате России по художественной гимнастике.

- Мы очень рады, конкуренция на чемпионате ПФО очень высокая. Наши самарские команды здесь давно не занимали призового места, последний раз лет 7 назад, - сказала главный тренер второй сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина – Поздравляю всех причастных, хочу особенно поблагодарить тренеров Гурьянову, Уполовникову, хореографа Гулебева, первых тренеров Якимову, Ротенко и Король. Ну и, конечно, наших замечательных девочек. Это большой успех.