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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах

10 июня 2022 05:25
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах

В четверг на травяном корте стадиона «Аутотрон Росмален» в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялся поединок второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором российский спортсмен Даниил Медведев встречался с французом Жилем Симоном. Россиянин добыл победу в двух сетах (7:5, 6:4).

Помимо Медведева на соревнованиях в Нидерландах принимает участие другой теннисист из России – Карен Хачанов. Смотреть матчи турнира с участием россиян и заключать пари с выгодой можно в одной из БК с фрибетом без депозита, представленных на портале «Рейтинг Букмекеров».

Даниил, сеяный на турнире под первым номером, начал выступление со второго круга. Симон же добрался до 1/8 после победы над Джеймсом Даквортом (6:4, 7:6), пройдя до этого квалификацию. 

Встречу с 134-м номером мирового рейтинга вторая ракетка мира Медведев начал нервно. По ходу первого сета Симон трижды выходил на сет-поинт при счете 5:2 и 5:3 в свою пользу. Россиянину удалось взять пять геймов подряд и перевернуть ход первой партии. Второй сет Медведев взял уверенно, не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

Весь поединок продлился 1 час 53 минуты. За это время российский спортсмен совершил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта. На счету француза ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт.

В четвертьфинале соревнований в Хертогенбосхе Даниил Медведев встретится с 49-й ракеткой мира, Ильей Ивашкой из Беларуси.

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