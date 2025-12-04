Жителям губернии, успешно выполнившим нормативы, вручили знаки отличия комплекса ГТО

Региональный центр тестирования ГТО в Самарской области провел торжественную церемонию вручения знаков отличия жителям региона, успешно выполнившим нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2024 и 2025 году. 60 участников - от самых младших ребят до любителей спорта почтенного возраста - получили заветные знаки и удостоверения к ним. Церемония прошла в универсальном комплексе «МТЛ-Арена».

В 2026 году комплексу «Готов к труду и обороне» исполнится 95 лет. Комплекс был возрожден в современной России в 2014 году указом Президента Владимира Путина. За прошедшие 11 лет участниками движения ГТО стали более 25 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше. В Самарской области к проекту присоединились свыше 680 тысяч жителей региона. 54% из них - дошкольники и школьники до 17 лет, 46% - население трудоспособного и старшего возраста. 254 тысячи жителей региона уже являются обладателями знаков отличия ГТО.

В Самарской области открыты 88 центров тестирования ГТО, которые ежегодно организуют свыше 4500 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, в том числе 700 - в формате массовых физкультурных мероприятий. Тестовые площадки ГТО работают на значимых социокультурных мероприятиях региона, таких как фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах, молодежный форум «иВолга», День России, День государственного флага Российской Федерации, Самарский международный марафон, День физкультурника и других.

В 2025 году в комплексе ГТО произошли изменения, затрагивающие структуру, процедуру регистрации и систему награждения и мотивации. Федеральным оператором ГТО стало ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий».

Сайт ГТО с 2025 года является частью государственной информационной системы ФГИС «Спорт» и интегрирован с порталом Госуслуг в целях автоматизации процессов. Зарегистрироваться в системе ГТО и войти в личный кабинет теперь можно с помощью учетной записи на Госуслугах, в том числе детям от 6 до 14. Также через Госуслуги можно записаться на тестирование.

Кроме того, с 2025 года работающие граждане имеют возможность получить налоговый вычет при выполнении нормативов на знак отличия и прохождении диспансеризации в одном календарном году - таким образом можно получить 2340 рублей.

Чтобы принять участие в выполнении испытаний, всем участникам комплекса необходимо пройти регистрацию или перерегистрацию на сайте ГТО с помощью Госуслуг и подтвердить свой действующий уникальный идентификационный номер участника (УИН) либо получить новый номер. Для регистрации детей до 14 лет родителям нужно создать профиль ребенка в собственном аккаунте на Госуслугах. Также каждому участнику для выполнения испытаний потребуется медицинский допуск от врача. Такой допуск действует в течение одного года с момента выдачи.

Узнать нормативы комплекса ГТО, адреса центров тестирования и задать вопросы по процессу регистрации можно региональному оператору комплекса ГТО в Самарской области ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» по телефонам 8(846)212-04-92 и 276-96-20 и на сайтах gto.ru и samaraoblsport.ru.