Жителей региона приглашают принять участие в фотоконкурсе "Самарская область - территория спорта"

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Региональный оператор комплекса ГТО приглашает жителей региона принять участие в фотоконкурсе "Самарская область - территория спорта", посвященном зимним видам спорта. (0+)

Покажите, где этой зимой вы занимаетесь спортом - на лыжных трассах, катках, склонах Или, может быть, в каких-то необычных местах?

Задача участников:

- разместить в конкурсном фотоальбоме сделанную вами фотографию занятий зимними видами спорта в срок до 10 февраля 2025 года

- поставить к фотографии геометку либо в описании точно указать место, где был сделан снимок (название спортивного объекта, адрес, населенный пункт).



По итогам конкурса будет составлена карта Самарской области с указанием мест для занятий зимними видами спорта. Среди них определят самое необычное и самое популярное место!

11 февраля будут определены победители конкурса в номинациях "Цвет" (художественная фотография), "Спорт" (спортивная фотография), "Эмоция" (портретная фотография).

Победители получат сувенирную продукцию министерства спорта Самарской области.

Всех желающих принять участие просят предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе.

Фото: ГТО в Самарской области