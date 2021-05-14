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Жигулёвские гиревики - призеры этапа Кубка мира!



В Санкт-Петербурге состоялся этап Кубка мира по гиревому спорту. В нем принимали участие 256 спортсменов из 12 стран, в том числе 8 спортсменов из Жигулёвска, занимающиеся в Центре гиревого спорта под руководством тренера Ковалевского А.А.



В активе наших ребят 6 золотых и 4 серебряных медали!



Кужинов Артём, Ливенцов Олег и Никитин Дмитрий стали лучшими среди юношей.



В турнире среди взрослых Ливенцов Олег стал серебряным призёром, а Никитин Дмитрий завоевал золото. Золото и серебро пооувили Лосенков Иван и Усатов Николай. Голодяева Елена выиграла золотую медаль.



Пикуль Денис и Балдин Александр - серебро в двоеборье, причём Денис в 17 лет выполнил норматив мастера спорта.



Впереди у жигулёвских ребят международные старты. В конце мая Елена Голодяева выступит на первенстве Европы. В июле Никитин Дмитрий, Ливенцов Олег и Сафин Кайрат будут бороться за медали на первенстве мира.