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Жигулёвские гиревики - призеры этапа Кубка мира

14 мая 2021 20:12
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В нем принимали участие 256 спортсменов из 12 стран.

Жигулёвские гиревики - призеры этапа Кубка мира!

В Санкт-Петербурге состоялся этап Кубка мира по гиревому спорту. В нем принимали участие 256 спортсменов из 12 стран, в том числе 8 спортсменов из Жигулёвска, занимающиеся в Центре гиревого спорта под руководством тренера Ковалевского А.А.

В активе наших ребят 6 золотых и 4 серебряных медали!

Кужинов Артём, Ливенцов Олег и Никитин Дмитрий стали лучшими среди юношей.

В турнире среди взрослых Ливенцов Олег стал серебряным призёром, а Никитин Дмитрий завоевал золото. Золото и серебро пооувили Лосенков Иван и Усатов Николай. Голодяева Елена выиграла золотую медаль.

Пикуль Денис и Балдин Александр - серебро в двоеборье, причём Денис в 17 лет выполнил норматив мастера спорта.

Впереди у жигулёвских ребят международные старты. В конце мая Елена Голодяева выступит на первенстве Европы. В июле Никитин Дмитрий, Ливенцов Олег и Сафин Кайрат будут бороться за медали на первенстве мира.

Теги: гиревики Жигулевск Кубок мира

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