В Жигулевске ИП обвиняют в причинении работнику "тяжкого вреда здоровью"

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Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В мае 2020 года подозреваемый, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по договору строительного подряда по производству кровельных работ, не обеспечил работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, а также не разъяснил последовательность действий при работе с подъемными механизмами. В результате противоправных действий подозреваемого, один из рабочих упал с крыши многоквартирного дома при осуществлении погрузки строительного мусора для его последующего спуска, получив многочисленные телесные повреждения. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред", - сообщили в пресс службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается,

Фото: СУ СК СО