В Жигулевске ГАЗель столкнулась с "девяткой"

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18 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Жигулевске. Мужчина двигался на автомобиле «ГАЗель» по Отважному проезду. По предварительной информации, на пересечении Отважного проезда и 7- проезда, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с "девяткой".

В результате ДТП пострадавшую девушку-пассажира «ВАЗ 21093» госпитализировали. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

Фото: ГУ МВД СО