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В Жигулевске ГАЗель столкнулась с "девяткой"

19 августа 2021 12:22
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Госпитализирована девушка - пассажирка легковушки.

18 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8  человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Жигулевске. Мужчина двигался на автомобиле «ГАЗель» по Отважному проезду. По предварительной информации, на пересечении Отважного проезда и 7- проезда, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с "девяткой".

В результате ДТП пострадавшую девушку-пассажира «ВАЗ 21093» госпитализировали.  В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. 

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Жигулевск

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