Железнодорожники Куйбышевской магистрали приглашают принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели»

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7 августа 2022 года в Самаре на 2-й очереди набережной реки Волга (ЦСК ВВС) с 9:00 до 14:00 пройдёт спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника.

В рамках мероприятия организуется благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 и 10000 метров. Обращаем Ваше внимание, что регистрация обязательна и доступна на сайте Russiarunning.com (дополнительная информация по забегу по QR-коду).

Собранные средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие».

Гостей праздника ждет пенная пушка, лучшая танцевальная музыка, диджеи, Go-Go, море конкурсов и подарков, площадки с интерактивными играми и Food-зона с арбузами, попкорном, сладкой ватой и многим другим.

Кроме того, у всех желающих есть возможность выиграть крутой VR-шлем.

С 25 июля по 5 августа в 8.00, 10.00, 12.00 и 19.15 попади в эфир Радио Рекорд Самара (101.5 FM), доберись на виртуальном поезде из точки А в точку Б и проходи в финал, который состоится 7 августа на главной сцене праздника, где финалисты поборются за главный приз!

Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в праздничном мероприятии и провести этот день вместе!