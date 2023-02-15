Завтра «Крылья Советов» сыграют заключительные матчи на сборах

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции. Наша команда работает в двухразовом режиме.

Сегодня в расположение клуба прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах нашей команды, которые пройдут 16 февраля.

В занятии приняли участие все игроки, кроме Владислава Шитова и Дениса Якубы, продолжающих восстановление от повреждений, а также Артема Соколова, Александра Чирковича и Владимира Хубулова, которые работали индивидуально.

В четверг «Крылья» сыграют два контрольных матча. Соперниками клуба станут узбекский клуб «Нефчи» и московское «Торпедо», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"