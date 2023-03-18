Завтра «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом»

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Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнётся в 17:30.



На матч требуется Fan ID, в день матча на стадионе будут работать мобильные центры МФЦ, где вы сможете его оформить. Располагаться они будут в районе Гейта 3. Время работы – с 12:00 до 18:30.



Для удобства зрителей повышенное внимание традиционно уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».



Также для болельщиков к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Фото: пресс-служба правительства СО