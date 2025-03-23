Юные спортсмены губернии стали призерами первенства России по шашкам

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С 14 по 23 марта в Самарской области в Красноярском районе проходило первенство России по русским шашкам среди младших возрастов - спортсменов до 9, до 11 и до 14 лет.

Призерами соревнований стали три спортсмена из Самарской области.

Михаил Черноземов и Никита Пыренков были сильнейшими в молниеносной игре. По итогам классической программы призерами стали Михаил Черноземов и Султан Канюкаев.

Все результаты классической программы

Юноши до 14 лет

Илья Пашанин (Орловская обл.)

Илья Мглинец (Брянская обл.)

Антон Карпов (Свердловская обл.)

Девушки до 14 лет

Нарыйаана Леонтьева (Саха-Якутия)

Диана Рабаджи (Калужская обл.)

Софья Степанова (Башкортостан)

Юноши до 11 лет

Артем Филатов (Нижегородская обл.)

Михаил Черноземов (Самарская обл.)

Султан Канюкаев (Самарская обл.)

Девушки до 11 лет

Милана Хазеева (Башкортостан)

Ульяна Пушкарева (Челябинская обл.)

Саина Иванова (Саха-Якутия)

Мальчики до 9 лет

Сергей Макаров (Нижегородская обл.)

Николай Краснов (Севастополь)

Егор Сарбашев (Башкортостан)

Девочки до 9 лет

Ситора Абдухаликова (Московская обл.)

Розалина Яушева (Башкортостан)

Асель Темралиева (Астраханская обл.)





Фото: минспорта СО















