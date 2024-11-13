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Юные самбисты региона снова показали высший класс в своей дисциплине

13 ноября 2024 13:30
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Юные самбисты региона снова показали высший класс в своей дисциплине

В Самаре завершились вторые ежегодные областные соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. В этом году турнир, организованный активистами партпроекта «Единой России» «Za Самбо», посвятили памяти сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга.

Самозащита без оружия, зародившись еще в Советском Союзе, сегодня переживает второе рождение, а Самарская область сегодня в числе регионов – лидеров по развитию этого вида спорта. Участники второго турнира – 156 юношей и девушек из городов и районов Самарской области. Для многих из них, как и для начинающего самарского самбиста Марата, это первые большие соревнования. «Волновлася, конечно, но в момнт схватки все прошло.  Просто собрался и выиграл», – поделился спортсмен.

Турнир стал первым в рамках реализации социального проекта «Серия спортивно-патриотических мероприятий «Za самбо» грантового конкурса министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Этот проект – продолжение глобальной работы по развитию отечественного вида спорта самбо в регионе. Стоит также отметить, что в рамках реализации партийного проекта «Za самбо» только в этом году в школах губернии открылись 34 новых секции самбо, закуплены борцовские ковры и оборудование, – рассказал организатор турнира Александр Живайкин, депутат фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы.

В 2025 году серия спортивно-патриотических мероприятий «Za самбо» продолжится турниром на призы самбистов-участников специальной военной операции и соревнованиями в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В областных школах пройдут встречи с известными спортсменами, школьники также смогут побывать на передвижной выставке, экспозиция которой расскажет о самбистах – героях Великой Отечественной войны и СВО. 

Напомним, что турнир проходит при поддержке Главного управления МВД России по Самарской области и Самарского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо». Цель проекта – популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей и молодежи.

 

Теги: Единая Россия

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