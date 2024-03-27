Юнармейцы самарского отряда «Алмаз» стали лучшими в России на спартакиаде по военно-спортивному многоборью

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В Москве прошли финальные соревнования Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники: служу России - 2024».

В предварительных этапах приняли участие более 2500 обучающихся средних и высших образовательных учреждений со всех уголков России. В итоговых соревнованиях участвовали ребята из 69 регионов – более 600 участников, результаты шли в личный зачёт.

Юнармейцы отряда «Алмаз» представляли Самарскую область и, проявив сплоченность команды и волю к победе, заняли 1 место.

В программу соревнований входили как обычные упражнения из комплекса ГТО – подтягивание, прыжки в длину, бег, так и специализированные – снаряжение магазина и сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и многоборье.

– Наша команда выглядела на фоне остальных очень достойно. Благодаря нашим преподавателям и наставникам мы показали отличные результаты. Да и в творчестве мы были сильны ­– заняли третье место в номинации «Лучшая видео-презентация военно-патриотической песни, – рассказал юнармеец Матвей Клычников, занявший первое место в многоборье.

– Мы получили также 21 призовое место в личном зачете по всем видам дисциплин. Самарская Юнармия традиционно считается одной из самых сильных в стране. Это еще благодаря тому, что наше региональное отделение самое большое в России – 54 тысячи юнармейцев. И лучшими нам становиться не впервой – в 2019 году мы уже получали кубок заместителя министра обороны как лучшее реготделение, – рассказал руководитель юнармейского отряда «Алмаз» Роман Федоров, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

Фото: пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России