Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»

В четверг, 21 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейной «Лады». Вместе с председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым, стратегическим партнером клуба, глава региона обсудил подготовку команды к новому чемпионату КХЛ и задачи на предстоящий сезон.



В межсезонье в «Ладе» произошли значительные изменения. Было назначено новое руководство клуба и тренерский штаб, заметно поменялся состав команды.



«Фактически мы пересобрали «Ладу». Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба», – отметил губернатор Самарской области.



Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.



«Лада» – это не просто один из символов Самарской области, это один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан, – сказал глава региона. – Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями. Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен».



Губернатор подчеркнул, что сегодня стоит задача совместно с партнерами «Лады» вернуть клубу былые мощь, силу и успех.



«Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора – компанию «Полипласт». У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Продолжает поддерживать команду «АвтоВАЗ», – сказал Вячеслав Федорищев. – В сотрудничестве мы сформировали клубу бюджет, который позволит бороться за высокие позиции. Создали условия. Теперь – дело за командой. Надеюсь, что новый сезон откроет новую страницу в истории «Лады». Вместе с многочисленными болельщиками ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед».



Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил предсезонную подготовку «Лады».



«За короткое время в «Ладе» произошли положительные изменения – как в игровом плане, так и в организации работы. Это результат усилий тренерского штаба, руководства и, конечно, самих хоккеистов, – сообщил Александр Шамсутдинов. – Самарская область, город Тольятти — это регион с богатыми спортивными традициями. «Лада» обязана показывать высокие результаты, бороться в каждом матче и делать все, чтобы болельщики могли гордиться своей командой».



Первый матч нового чемпионата КХЛ «Лада» проведет 8 сентября. На родном льду автозаводцы сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Фото: департамент информационной политики СО