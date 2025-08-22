Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»

22 августа 2025 13:15
106
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.

В четверг, 21 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейной «Лады». Вместе с председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым, стратегическим партнером клуба, глава региона обсудил подготовку команды к новому чемпионату КХЛ и задачи на предстоящий сезон.

В межсезонье в «Ладе» произошли значительные изменения. Было назначено новое руководство клуба и тренерский штаб, заметно поменялся состав команды.

«Фактически мы пересобрали «Ладу». Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба», – отметил губернатор Самарской области.

Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.

«Лада» – это не просто один из символов Самарской области, это один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан, – сказал глава региона. – Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями. Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен».

Губернатор подчеркнул, что сегодня стоит задача совместно с партнерами «Лады» вернуть клубу былые мощь, силу и успех.

«Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора – компанию «Полипласт». У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Продолжает поддерживать команду «АвтоВАЗ», – сказал Вячеслав Федорищев. – В сотрудничестве мы сформировали клубу бюджет, который позволит бороться за высокие позиции. Создали условия. Теперь – дело за командой. Надеюсь, что новый сезон откроет новую страницу в истории «Лады». Вместе с многочисленными болельщиками ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед».

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил предсезонную подготовку «Лады».

«За короткое время в «Ладе» произошли положительные изменения – как в игровом плане, так и в организации работы. Это результат усилий тренерского штаба, руководства и, конечно, самих хоккеистов, – сообщил Александр Шамсутдинов. – Самарская область, город Тольятти — это регион с богатыми спортивными традициями. «Лада» обязана показывать высокие результаты, бороться в каждом матче и делать все, чтобы болельщики могли гордиться своей командой».

Первый матч нового чемпионата КХЛ «Лада» проведет 8 сентября. На родном льду автозаводцы сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

Новости по теме
Мальчик госпитализирован.
22 августа 2025, 12:37
В Тольятти под колеса Lada Vesta попал 9-летний самокатчик
Мальчик госпитализирован. Происшествия
125
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
22 августа 2025, 11:55
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение. Экономика
150
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
21 августа 2025, 09:46
В Тольятти столкнулись автомобиль Range Rover и мотоцикл BMW
С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Происшествия
361
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
102
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
706
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
705
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1034
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
828
