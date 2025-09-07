Второй этап всероссийских соревнований «Стальная воля»  завершился в Самаре 

Всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ проходили в Самаре 4 по 6 сентября. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, которые соревновались в 7 дисциплинах адаптивного футбола.
Победителями и призерами этапа «Стальной воли» стали:
Мини-футбол слепых В1 (женщины)
Москва
Марий Эл
Дагестан
Мини-футбол слепых В1(юноши)
Дагестан
Липецкая область
Самарская область
Мини-футбол слепых В1(мужчины)
Москва
Марий Эл
Дагестан
Трансплант-футбол (мужчины)
Татарстан
Рязанская область
Удмуртия
Трансплант-футбол (женщины)
Москва
Новосибирская область
Свердловская область
Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)
Московская область
Санкт-Петербург
Дагестан
Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)
Кировская область
Дагестан
Татарстан
Футбол ЦП (юноши)
Челябинская область
Удмуртия
Московская область
Футбол ЦП (мужчины)
«Патриот НН» Нижегородская область
«Нижегородец» Нижегородская область
Санкт-Петербург
Футбол ампутантов
Чеченская республика
Москва
Волгоградская область
Футбол глухих (юноши)
Самарская область
Санкт-Петербург
Москва
Футбол глухих (женщины)
Свердловская область
Воронежская область
Ульяновская область
ПОДА-футбол на электроколясках
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
В индивидуальных номинациях отмечены футболисты из Самарской области Даниил Коман (футбол глухих) и Ульяна Жжонова-Шарлот (ПОДА-футбол на электроколясках).
Участников соревнований поздравили и вручили награды первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, глава городского округа Самара Иван Носков, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области Светлана Кузьмина, заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Александр Чернышов, директор Академии «Крылья Советов» Игорь Кечаев и заместитель директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Игорь Принь.
Победители и призеры в 13 видах программы завоевали право участия в финальном этапе «Стальной воли» в Сириусе в конце октября.
Фото: freepik.com