Второй этап всероссийских соревнований «Стальная воля»  завершился в Самаре 

124

Всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ проходили в Самаре 4 по 6 сентября. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, которые соревновались в 7 дисциплинах адаптивного футбола.

Победителями и призерами этапа «Стальной воли» стали:

Мини-футбол слепых В1 (женщины)

Москва

Марий Эл

Дагестан

Мини-футбол слепых В1(юноши)

Дагестан

Липецкая область

Самарская область

Мини-футбол слепых В1(мужчины)

Москва

Марий Эл

Дагестан

Трансплант-футбол (мужчины)

Татарстан

Рязанская область

Удмуртия

Трансплант-футбол (женщины)

Москва

Новосибирская область

Свердловская область

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

Московская область

Санкт-Петербург

Дагестан

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)

Кировская область

Дагестан

Татарстан

Футбол ЦП (юноши)

Челябинская область

Удмуртия

Московская область

Футбол ЦП (мужчины)

«Патриот НН» Нижегородская область

«Нижегородец» Нижегородская область

Санкт-Петербург

Футбол ампутантов

Чеченская республика

Москва

Волгоградская область

Футбол глухих (юноши)

Самарская область

Санкт-Петербург

Москва

Футбол глухих (женщины)

Свердловская область

Воронежская область

Ульяновская область

ПОДА-футбол на электроколясках

Ростовская область

Самарская область

Свердловская область

В индивидуальных номинациях отмечены футболисты из Самарской области Даниил Коман (футбол глухих) и Ульяна Жжонова-Шарлот (ПОДА-футбол на электроколясках).

Участников соревнований поздравили и вручили награды первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, глава городского округа Самара Иван Носков, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области Светлана Кузьмина, заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Александр Чернышов, директор Академии «Крылья Советов» Игорь Кечаев и заместитель директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Игорь Принь.

Победители и призеры в 13 видах программы завоевали право участия в финальном этапе «Стальной воли» в Сириусе в конце октября.

Фото: freepik.com