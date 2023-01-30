В тольяттинском легкоатлетическом манеже прошли чемпионат и первенство региона по легкой атлетике

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В тольяттинском легкоатлетическом манеже завершились чемпионат и первенство Самарской области по легкой атлетике



Новый спортивный объект был открыт в 2022 году. Он возведен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». На нем можно проводить соревнования регионального и всероссийского уровня.



В середине февраля текущего года в современном манеже пройдет масштабный турнир - первенство России по легкой атлетике. Он соберет свыше 500 атлетов со всей страны.

Фото: минспорта СО