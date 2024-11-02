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Всероссийский фестиваль спорта и контента "Наше Дело Россия" пройдет в Тольятти

2 ноября 2024 12:10
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Всероссийский фестиваль спорта и контента "Наше Дело Россия" пройдет в Тольятти

В программе масштабного события, которое состоится 9 ноября в Легкоатлетическом Манеже – показательные выступления звезд российского спорта, а также шоу-программа с участием знаменитых артистов и блогеров.

Организация «Наше Дело» при поддержке Союза ММА России и администрации города Тольятти совместно с приложением вертикальных видео Yappy проведет 9 ноября всероссийский детско-юношеский фестиваль спорта и контента «Наше Дело Россия».

Главной целью фестиваля является развитие детско-юношеского спорта и популяризация здорового образа жизни в регионе.

Основными событиями фестиваля станут поединки и показательные выступления сильнейших представителей сразу в 9 дисциплинах: ММА, Армейский рукопашный бой, Карате, Бразильское Джиу джитсу, Капоэйро, Армрестлинг, Бокс, Тайский бокс, Киберспорт (Dota2; UFC; Fifa; Just Dance). Планируется участие более 700 спортсменов из различных регионов страны. 

Специальными гостями мероприятия станут звезды российского ММА и других видов спорта — Армен Гулян, Александр Стоун, Кирилл Сарычев, Макксим Битаров (Акимбо) и другие. Популярные бойцы проведут мастер-классы для всех желающих. 

Также звезды единоборств встретятся с воспитанниками спортивных школ и поделятся с ними секретами своего успеха.


Благодаря партнерству с приложением вертикальных видео Yappy на фестивале будет подготовлена интерактивная зона с челленджами и призами, а также шоу-программа со знаменитыми артистами и блогерами. Участники будут снимать ролики, выкладывать их и получать подарки. 

Фестиваль пройдет по адресу: Спортивная улица, 40 «Легкоатлетический манеж» в 10:00.
Участие и вход для всех желающих бесплатно.

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