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"Совет FIDE принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс FIDE, не будет проводиться в России".
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Всемирная шахматная олимпиада 2022 года не состоится в России

25 февраля 2022 23:05
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"Совет FIDE принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс FIDE, не будет проводиться в России".

Совет Международной федерации шахмат (FIDE) перенес Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из России. Об этом сообщает пресс-служба FIDE, передает ТАСС.

Соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.

"Совет FIDE принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс FIDE, не будет проводиться в России. FIDE сделает все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады", - говорится в заявлении. 

Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год, а затем и на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии.

Всемирная шахматная олимпиада 2024 года должна пройти в Будапеште. 

 

Фото:    pixabay

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