В Самарской области прошло первенство по слалому и слалому-гиганту

Областная федерация горнолыжного спорта провела первенство Самарской области по слалому и слалому-гиганту.
В дисциплине слалом-гигант в своих возрастных группах победителями стали:
Дарья Симдянова, Екатерина Скобелева, Марианна Ретюнская, Варвара Шихторина, Анастасия Матвеева;
Арсений Китаев, Михаил Кириченко, Леонид Рудниченко, Даниил Протопопов, Никита Шихторин.
В слаломе лучшие результаты по возрастным категориям показали:
Дарья Симдянова, Екатерина Скобелева, Дарья Гаврилова, Яна Шишкина, Кристина Карно;
Эльдар Фазилов, Михаил Кириченко, Леонид Рудниченко, Даниил Протопопов, Никита Шихторин.
Фото: минспорта СО