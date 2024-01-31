В Самарской области прошло первенство по слалому и слалому-гиганту

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Областная федерация горнолыжного спорта провела первенство Самарской области по слалому и слалому-гиганту.



В дисциплине слалом-гигант в своих возрастных группах победителями стали:

Дарья Симдянова, Екатерина Скобелева, Марианна Ретюнская, Варвара Шихторина, Анастасия Матвеева;

Арсений Китаев, Михаил Кириченко, Леонид Рудниченко, Даниил Протопопов, Никита Шихторин.



В слаломе лучшие результаты по возрастным категориям показали:

Дарья Симдянова, Екатерина Скобелева, Дарья Гаврилова, Яна Шишкина, Кристина Карно;

Эльдар Фазилов, Михаил Кириченко, Леонид Рудниченко, Даниил Протопопов, Никита Шихторин.

Фото: минспорта СО