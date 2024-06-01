Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил ФК "Акрон" с выходом в РПЛ

116

Сегодня в Жигулёвске состоялся ответный стыковой матч за право выступать в российской футбольной Премьер-лиге между «Акроном» и екатеринбургским «Уралом». Тольяттинский клуб по итогам двух встреч завоевал путевку в РПЛ и впервые в своей истории выступит в элите отечественного футбола.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» и болельщиков команды с успехом:

— Поздравляю футбольный клуб «Акрон» и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ! Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. «Акрон» — молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.

Глава региона отметил:

— Уверен, выход «Акрона» в премьер-лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят — это очень важная задача. Желаю «Акрону» и дальше закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперед, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов. В новом сезоне нас ждёт областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ.

Фото: Kremlin.ru