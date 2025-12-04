Воспитанники ДЮСШ «Лада» - призеры турнира «Территория хоккея»

В Минске и Сочи завершился турнир «Территория хоккея», в котором принимали участие сборные федеральных округов России и сборная команда Республики Беларусь.

Сразу четыре представителя «Лады-2011» в составе сборной ПФО выступили на Всероссийском соревновании «Территория хоккея U15», которое проходило в Сочи.

Защитники Егор Семенчев в 7 матчах набрал 1 очко за результативную передачу, Максим Серебряков отличился заброшенной шайбой, нападающие Марк Калашников заработал 7 очков (4+3) и Мирон Григоренко набрал 10 баллов (3+7). На групповом этапе команда заняла третье место. В четвертьфинале команда ПФО обыграла сборную Санкт-Петербурга (8:6), в полуфинале взяла верх над сборной Беларуси (5:2), а в финале проиграла сборной ЦФО (1:6), став второй по итогам турнира

Нападающий «Лады-2012» Родион Березин в составе сборной ПФО принял участие в Международном соревновании «Территория хоккея U 14», которое проходило в Минске.

На первом этапе сборная ПФО заняла третье место. В четвертьфинале команда, за которую играл Березин, обыграла уральских хоккеистов (5:2), а в полуфинале уступила команде ЦФО (2:5). В матче «бронзу» сборная ПФО победила команду Санкт-Петербурга Родион сыграл во всех семи матчах, забросил одну шайбу.

«Подводя итоги турнира, можно уверенно сказать, что наши воспитанники показывают стабильный рост и подтверждают высокий уровень подготовки. Ребята достойно выступили в составе сборных ПФО, внесли значимый вклад в результаты команд. Такие достижения говорят о том, что школа движется в правильном направлении», - прокомментировал генеральный директор ХК «Лада» Виталий Злобин.

Фото: Самарский спорт